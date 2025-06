Tempo lettura: 2 minuti

CHIANCIANO TERME – Il Comune di Chianciano Terme ha intitolato il Palazzetto dello Sport a Giuseppe “Beppe” Biancolini, figura storica e amata da tutta la comunità, scomparso nel marzo 2024. La cerimonia di intitolazione si è svolta lo scorso 6 giugno 2025 alla presenza di autorità, cittadini e familiari, in un momento di grande commozione e partecipazione.

Giuseppe Biancolini, conosciuto affettuosamente come “Beppe”, è stato un pilastro della vita sociale, sportiva e culturale di Chianciano Terme. Ragioniere del Comune, appassionato sportivo e fondatore del GISP Chianciano, ha dedicato la sua vita a promuovere lo sport come strumento di aggregazione, inclusione e crescita per le giovani generazioni. La sua visione pionieristica ha portato alla realizzazione del Centro Polisportivo Comunale, un fiore all’occhiello per la città, che include il palazzetto, le piscine e la palestra, con l’unica vasca olimpionica della zona.

La sindaca Grazia Torelli, nel corso della cerimonia, ha ricordato Beppe come “un maestro di vita, un amico vero e una figura che ha creduto profondamente nello sport come mezzo di socializzazione e crescita”. La figlia Sofia Biancolini ha definito il palazzetto “il terzo figlio” del padre, sottolineando il suo impegno per rendere lo sport accessibile a tutti, senza mai porre l’agonismo come unico fine.

L’intitolazione del “Palazzetto Giuseppe Biancolini” è stata fortemente voluta dalla cittadinanza, che si è espressa anche attraverso una raccolta firme, e approvata dalla Giunta comunale con richiesta formale al Prefetto di Siena. “Un gesto che non è solo un tributo alla memoria di un uomo straordinario, ma un simbolo della sua eredità: unire sport, comunità e passione civica per ispirare le nuove generazioni” ha detto l’assessore allo sport Michele Micheli.

Durante l’evento, la proiezione di immagini e video storici ha ripercorso la nascita e lo sviluppo degli impianti sportivi, suscitando grande emozione tra i presenti. Il Palazzetto Giuseppe Biancolini continuerà a essere il cuore pulsante di eventi sportivi e sociali, ospitando discipline come volley, basket, scherma, nuoto e molto altro, in linea con la visione di Beppe di fare dello sport un’occasione di crescita e condivisione.

