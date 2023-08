FIRENZE – Partirà lunedì 4 settembre, in tutte le province della Toscana, il programma di screening gratuito sull’epatite C, infezione del fegato provocata da un virus che si trasmette mediante contatto con sangue infetto e dalla quale oggi si può guarire se diagnostica in tempo.

Proprio per questo la Regione Toscana ha lanciato un programma di screening, un’azione di prevenzione significativa per la tutela della salute individuale e collettiva, con l’obiettivo finale di eradicare il virus.

La campagna al via dalla prossima settimana riguarda i nati tra il 1969 e il 1989 – circa 920mila persone -, fascia di età individuata dal ministero della Salute.