FIESOLE (FI) – Prende il via con un sold out la 76esima edizione dell‘Estate Fiesolana, il più antico festival multidisciplinare all’aperto d’Italia.

Sono andati esauriti in prevendita i biglietti per “Eri con Me”, il concerto di Alice dedicato al repertorio di Franco Battiato in programma giovedì 15 giugno al Teatro Romano di Fiesole.

Il sodalizio con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale di Alice: lo spettacolo “Eri con me – Alice canta Battiato” vedrà l’artista accompagnata dal Maestro Carlo Guaitoli, che dirigerà per l’occasione I Solisti Filarmonici Italiani, tra le più importanti ed eccellenti orchestre da camera italiane.

Solo il primo appuntamento di un cartellone che, nelle prossime settimane, vedrà protagonisti Stefano Bollani in versione piano solo (27/6), Vinicio Capossela, con una tre giorni di eventi dedicati alla “Folìa Ariostesca” culminante nel concerto di domenica 9 luglio al Teatro Romano, Irene Grandi con il progetto “Io in Blues” (12/7). E ancora, Suzanne Vega (14/7), Makaya McCraven (22/7), Bowland (3/7), Hershey Felder (25/7), Roberto Cacciapaglia (5/9), Pink Floyd Legend (Atom Heart Mother, 7/9), Ensemble Symphony Orchestra (due appuntamenti: “Bolero & Carmina Burana” il 3/8 e “Alla scoperta di Morricone” il 12/9), il “Tribute To Coldplay” dell’Orchestra da Camera Fiorentina (13/9)…

Estate Fiesolana è anche teatro (Erri De Luca, Federico Buffa, Stefano Massini e Luca Barbarossa, Marco Paolini, Maddalena Crippa e Teatro Pubblico Ligure con cinque serate dedicate all’Odissea), danza (Motus, Lyric Dance Company e Balletto di Siena), cinema (dal 6 al 23 agosto).

www.estatefiesolana.it