SIENA – Nel 2022 Fises ha erogato oltre 11 milioni di euro per 116 pratiche. Sono 25 invece le nuove attività avviate grazie alla Finanziaria per un valore di circa 1milione e 600mila euro distribuito tra servizi, artigianato e commercio.

Insieme al finanziamento delle nuove attività, c’è un altro per più di un milione per 11 interventi in settori diversificati. E’ stato poi confermato il plafond “Piccole Operazioni di Liquidità” per dare accesso a finanziamenti di piccolo importo (minimo 10 mila euro), per far fronte alle esigenze di liquidità compreso il pagamento delle bollette dell’energia e favorire il superamento delle conseguenze della fase emergenziale. “Sono risultati – ha affermato il presidente Massimo Terrosi – che raccontano di una Finanziaria che mantiene una operatività di rilievo, importante, diffusa e capillare sul territorio, volta a cogliere le esigenze di ciò che sta muovendo e muove nell’economia del territorio o che nasce qui conseguentemente a dinamiche nazionali”.

E ancora: “Vanno in questa direzione le scelte fatte nel 2022, ma anche quelle abbiamo già fatto per il 2023, con un primo stanziamento di risorse di euro 12 milioni da destinare ai plafond in linea con le strategie condivise con i soci”.

Un’attenzione particolare è stata data da Fises alle scienze della vita. “Dal 2023 lavoriamo attivamente con le imprese delle scienze della vita e dell’intelligenza artificiale grazie ad un impegno iniziale da 2.500.000 euro da parte di Fises e alla convenzione firmata a febbraio scorso con Toscana Life Science – ha aggiunto Terrosi -. L’obiettivo è quello di favorire l’accesso al credito delle imprese incubate o affiliate presso la Fondazione Toscana Life Sciences così come le aziende che aderiscono alla Rete SAIHub, ovvero alla rete del ‘Parco Scientifico dell’Intelligenza Artificiale”. Su tutto questo abbiamo già i primi riscontri positivi”.