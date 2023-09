SIENA – Fino a 300 mila euro di finanziamento per le aziende impegnate nelle scienze della vita e nell’intelligenza artificiale, con spreads tra lo 0,5 e l’1%.

Lo prevede la convenzione tra Fises e Fondazione Toscana Life Sciences firmata a febbraio scorso. Un impegno da 2.500.000 euro che coinvolge anche ChiantiBanca nel ruolo di garante e co-finanziatore. Uno degli aspetti più interessanti, in questo scenario macro-economico, è relativo ai tassi di interesse: 1,25% per investimenti e dello 0,75% per i finanziamenti per sostegno finanziario. Al momento ne avrebbero usufruito tre aziende.

“È un impegno concreto in un settore in espansione e che continua ad essere valido in questi mesi – ha affermato Massimo Terrosi, presidente della Finanziaria -. Uno strumento deciso ad inizio anno che va a creare delle opportunità ad hoc destinate alle aziende che lavorano nei settori delle scienze della vita e dell’intelligenza artificiale. Noi cerchiamo di dare forza agli indirizzi di sviluppo assunti dal territorio. Le scienze della vita sono uno di questi. E Fises svolge il suo ruolo, come indicato da soci e consiglio di amministrazione”.

Non solo, grazie alla convenzione si possono effettuare anche finanziamenti volti a sostenere l’acquisto di scorte oppure a reintegrare il capitale circolante con un importo massimo di 100mila euro per singolo intervento.