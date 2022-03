FIRENZE – Le risorse sono andate esaurite in pochi istanti. I 600 milioni messi a disposizione dal Governo per la riqualificazione di alberghi e strutture ricettive, attraverso un bando, hanno trovato ampia risposta da parte degli addetti al settore.

La scadenza delle domande per accedere ai fondi era prevista il 30 marzo, ma in appena tre giorni, ne sono state presentate più di 5 mila. Altre 1500 sono nel sistema di compilazione. Finanziamenti che andranno in base alla graduatoria temporale di presentazione, quindi chi è stato più veloce sarà premiato. Quanto accaduto non ha soddisfatto del tutto l’assessore regionale al Turismo, Leonardo Marras, che se da un lato ha evidenziato “il grande interesse nelle imprese toscane per questa misura del Pnrr, indice di un forte bisogno di investire”, dall’altro ha sottolineato “che sin da subito era evidente che al turismo erano stati destinati pochi fondi”.

Marras si è quindi soffermato ulteriormente su quest’ultimo punto: “Con le risorse a disposizione alla fine si arriverà a finanziare non più del 20 per cento delle richieste e il Governo dovrebbe riflettere e trovare ulteriori stanziamenti per soddisfare il più possibile l’aspettativa delle nostre imprese”. La Toscana è la prima regione per domande presentate, 591, e la sesta per incentivi richiesti, 166 milioni.