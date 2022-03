FIRENZE – Nuove risorse per l’aeroporto dell’isola dell’Elba. La giunta regionale ha destinato allo scalo di Marina di Campo 660 mila euro per interventi di adeguamento e potenziamento.

Il finanziamento consentirà al gestore aeroportuale di attuare il piano di investimenti, predisposto dal gestore Alatoscana nel 2015 con orizzonte pluriennale. Complessivamente il contributo regionale potrà raggiungere i 3milioni e 510mila euro. In particolare, i fondi appena stanziati serviranno per ripristinare e mettere in sicurezza le bretelle di collegamento tra la pista di volo e i piazzali a servizio dei voli di aviazione commerciale; predisporre le procedure di volo, con un miglioramento in termini di sicurezza e attrattività; realizzare ex novo una pensilina per taxi e bus e nuovi uffici per gli operatori di volo; sistemare le aree di parcheggio delle auto e la viabilità.

“Abbiamo ritenuto opportuno – ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture, Stefano Baccelli – accogliere la richiesta da parte di Alatoscana SpA, la società che gestisce l’aerostazione, e adeguare il piano degli investimenti con un ulteriore finanziamento di 400mila nell’esercizio di bilancio 2022 e 260mila nell’esercizio 2023. Come Regione ci facciamo anche carico dei costi delle attività necessarie per il corretto funzionamento dell’aeroporto, come quelle antincendio, i controlli di sicurezza, la dogana”.