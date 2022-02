VOLTERRA – Con 13.693 firme raccolte finora, vola letteralmente la petizione online promossa sulla piattaforma

Change.Org da Annalisa Fabbri e diventata virale in pochi giorni.

La petizione chiede di aiutare a sensibilizzare le istituzioni locali e gli enti coinvolti nella vicenda, per evitare la chiusura definitiva dello storico asilo “Savina Petrilli”, posto nel cuore del centro storico di Volterra. La partita, dopo i primi annunci, non sembra ancora chiusa, ma sicuramente da oggi sul tavolo delle decisioni farà valere il suo peso anche la petizione lanciata in rete, in procinto di raggiungere a breve le quindicimila adesioni.