FIRENZE – “Una vittoria del sindacato”. Esulta anche Eugenio Giani dopo che il giudice del lavoro ha dato ragione ai lavoratori sui licenziamenti in merito all’ex Gkn.

“Ci aspettiamo – ha aggiunto il presidente regionale – che i licenziamenti vengano ritirati e che l’azienda si predisponga ad un vero e costruttivo confronto a tutto tondo sul destino industriale del sito e dei lavoratori”.

Sulla stessa falsa riga si è posto Valerio Fabiani, consigliere del governatore per il lavoro. “La Regione Toscana è stata e sarà ancora al fianco dei lavoratori e del sindacato e siamo pronti a fare la nostra parte per trovare una soluzione anche con iniziative ‘straordinarie’, come abbiamo già fatto con lo scouting o con l’aggiornamento degli strumenti formativi della Regione. La sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze conferma ancora una volta la necessità che il Governo faccia la propria parte, per dare nuove prospettive ai lavoratori ed al sito produttivo”.