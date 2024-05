CAMPI BISENZIO – Gli operai dell’ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) il 18 maggio saranno in piazza.

Il corteo prenderà il via nel primo pomeriggio da via Mariti, davanti al cantiere della strage del 16 febbraio dove sono morti in un crollo cinque operai, e si concluderà davanti alla Regione Toscana.

All’iniziativa partecipano anche le Rsu della Regione Toscana e di Arpat, che chiedono di appoggiare la proposta di legge presentata dalla Rsu a inizio aprile.

“Le lettere di licenziamento non le abbiamo mai ricevute, non sono mai riusciti a fare una procedura di licenziamento corretta, ma ci stanno licenziando non pagando lo stipendio, costringendoci ad andare via”, ha sottolineato Dario Salvetti della Rsu, spiegando che “siamo in questo momento circa 150” rispetto agli oltre 400 del luglio 2021, quando la Gkn annunciò la chiusura dello stabilimento.