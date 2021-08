FIRENZE – «È successo ancora. La scia di orrore e violenza si allunga e succede nel nostro territorio, in Toscana. Ad essere uccisa da un uomo, il compagno, è l’ennesima donna, una mamma».

Così Alessandra Nardini, assessora alle pari opportunità della Regione Toscana, sul femminicidio avvenuto a Monterotondo Marittimo (Gr), dove una donna, madre di due ragazzi, è stata uccisa dal suo compagno. «La violenza contro le donne è un fenomeno contro al quale dobbiamo davvero mettere in campo ogni sforzo, a partire dalla promozione della cultura del rispetto e della parità» sottolinea Nardini che ha inviato un messaggio al sindaco del comune del grossetano per unirsi al dolore della comunità e al lutto cittadino proclamato per la giornata di oggi.

Leggi Uccide la fidanzata e si costituisce, arrestato a Monterotondo Marittimo

«Bene ha fatto il Sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Terrmine, a proclamare lutto cittadino perché le istituzioni devono essere in prima linea in questa battaglia – ha proseguito l’assessora – La Toscana tutta si stringe attorno alla sua comunità sconvolta da questa tragedia ed il pensiero non può che correre ai figli della vittima. Una vita di donna brutalmente interrotta. Una famiglia distrutta. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi privati per sempre della propria madre».