PONTEDERA – Questa mattina, nel Pisano e presso la Casa Circondariale di Verona, i carabinieri della compagnia di Pontedera, supportati dal 4° Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone.

Il provvedimento, disposto dal gip di Pisa, è legato a indagini che hanno fatto emergere reati quali minacce e lesioni personali aggravate, detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Le indagini, che si sono svolte tra ottobre 2024 e gennaio 2025, hanno permesso di identificare i responsabili di gravi episodi criminali nella zona. Tra questi, l’esplosione di colpi di pistola e minacce aggravate rivolte a due giovani di nazionalità macedone nella notte dell’11 ottobre 2024 a Ponsacco, e il violento pestaggio del gestore di un night club avvenuto il 26 dicembre 2024 a Crespina Lorenzana.

Tutte le persone coinvolte sono di etnia Rom. Una è stata tradotta in carcere, mentre quattro sono ai domiciliari, di cui una già detenuta per altra causa. Una quinta persona, irreperibile dal 12 novembre 2024, è stata dichiarata latitante.