Tempo lettura: < 1 minuto

PISTOIA – La lista civica “E’ Ora!”, che sostiene il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi, è stata ufficialmente esclusa dalle elezioni a Pistoia. La città guidata dallo stesso candidato.

Il tribunale di Firenze ha respinto il ricorso presentato dalla lista a causa di diverse inosservanze burocratiche e errori nella compilazione dei moduli.

Ieri Tomasi, intervenendo a un incontro con i candidati del centrodestra all’Hilton Inn di Novoli, aveva espresso ottimismo, sottolineando la raccolta di circa 1000 firme in breve tempo e auspicando un esito favorevole. Tuttavia, la decisione definitiva è arrivata nel primo pomeriggio di oggi sancendo un colpo pesante per la campagna elettorale del sindaco pistoiese, che ora dovrà affrontare la sfida senza questa importante lista a suo sostegno.