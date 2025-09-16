SIENA – Banca Monte dei Paschi di Siena ha pagato le azioni apportate dagli azionisti di Mediobanca all’offerta pubblica di acquisto e scambio su Piazzetta Cuccia perfezionando l’acquisizione del 62,3% del capitale dell’istituto guidato da Alberto Nagel.
