SIENA – Banca Monte dei Paschi di Siena ha pagato le azioni apportate dagli azionisti di Mediobanca all’offerta pubblica di acquisto e scambio su Piazzetta Cuccia perfezionando l’acquisizione del 62,3% del capitale dell’istituto guidato da Alberto Nagel.

