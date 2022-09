SIENA – L’omicidio di Anna Maria Burrini è vicino a una svolta. Le polizia ha fermato due persone fermate e un’altra è stata denunciata a piede libero.

I dettagli dell’operazione saranno forniti in una successiva conferenza stampa. Ieri, la Questura di Siena aveva smentito di aver effettuato un fermo per l’uccisione della donna di 81 anni, trovata senza vita nel tardo pomeriggio del 27 settembre all’interno della propria abitazione in via Largo Sassetta, a Siena. Il cerchio degli inquirenti sembrava però restringersi con il passare delle ore.

La Procura ha diretto le attenzioni sul giro di persone che passava dall’appartamento della vittima, solita affittare delle stanze a studenti o lavoratori. Lei stessa però con i conoscenti si era lamentata di piccoli furti. Dietro l’omicidio, secondo chi ha indagato, ci sarebbe un movente economico.