PIOMBINO – “Ritengo fondamentali i rigassificatori, non facciamo una guerra ai rigassificatori. Riteniamo però che altre collocazioni avrebbero un peso minore rispetto a quello che avrebbe su Piombino quella nave dentro il porto, sotto il profilo di sicurezza, di salute pubblica, di ambiente ed economico”.

Lo ha detto Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, intervistato a 24 Mattino su Radio 24.

Ferrari ha ribadito che “quello di venerdì scorso è stato un passo in avanti, ha prevalso il buon senso: si è escluso da parte di Snam di collocare un impianto off-shore per 25 anni fuori da Piombino. Noi ritenevamo e riteniamo tuttora che la scelta sarebbe stata sbagliatissima, perché noi davanti alla nostra città abbiamo il santuario dei cetacei, abbiamo l’arcipelago toscano, abbiamo tante attività che fanno di Piombino, il più grande produttore di itticoltura con allevamenti al mare. Quell’impianto per 25 anni avrebbe pregiudicato anche il rilancio economico nonché turistico della città”. Per Ferrari “quindi ha prevalso il buon senso è un passo avanti importante ma noi riteniamo che la collocazione seppur temporanea, e stiamo parlando comunque di tre anni, all’interno del porto di Piombino, un piccolo porto sia commerciale che industriale, sia una scelta sbagliata”.