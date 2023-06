SIENA – Nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, in collaborazione con la Prefettura di Siena e il Comune di Siena, venerdì 2 giugno alle ore 21, la musica del Conservatorio Franci suonerà in uno dei luoghi più suggestivi della città mettendo in scena alcuni capolavori di Beethoven, Verdi e Bizet.

A salire sul palco del Teatro dei Rinnovati saranno il giovane pianista Filippo Gorini, considerato dalla critica come uno dei più interessanti talenti della sua generazione, e l’Orchestra Rinaldo Franci con un organico di 62 musicisti. A dirigere lo spettacolo sarà il Maestro Massimiliano Iezzi, direttore d’orchestra e pianista. L’evento, organizzato in collaborazione con Prefettura e Comune di Siena e Teatri di Siena, è a ingresso libero previa prenotazione inviando una mail a ufficioproduzioni@conservatoriosiena.it

Chi è Filippo Gorini

Considerato uno dei più importanti giovani pianisti della scena internazionale, Gorini ha vinto il ‘Premio Abbiati’ 2022 come miglior solista dell’anno, ottenendo così un prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana. La sua carriera è costellata di successi, l’ultimo dei quali, nel 2023, è stata l’assegnazione del ‘Borletti-Buitoni Trust’ a sostegno del progetto ‘Sonata for 7 Cities’ che, dal 2025, lo porterà a trascorrere residenze artistiche in sette metropoli mondiali. Gorini si esibisce sui principali palchi italiani e mondiali tra cui Roma, Vienna, Amsterdam, Venezia, Londra, Napoli, Santiago in Cile, Giappone, Vancouver e Stati Uniti.

Chi è Massimiliano Iezzi

Direttore d’orchestra e pianista calabrese, è conosciuto sulla scena internazionale come musicista poliedrico e appassionato. Iezzi si diploma con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio Franci di Siena sotto la guida del M° Hector Moreno e oggi si esibisce come solista, direttore o partner di musica da camera nelle sale da concerto e nei festival più rinomati al mondo, da Venezia a Berlino fino a Londra. Collabora con musicisti di fama internazionale ed è direttore ospite presso importanti enti come la “Philharmonisches Orchester Cottbus” e la “Brandenburgisches Staatsorchester” Frankfurt. Molto attivo come pianista collaboratore, ha vinto l’International Respighi Competition 2021 insieme al tenore Lawrence Halksworth come duo liederistico.

