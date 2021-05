PISA -Torna a Pisa da oggi a domenica 30 maggio la Fiera dei Fiori, la tradizionale mostra mercato organizzata in occasione della festa di Sant’Ubaldo. Quest’anno il rinvio alla fine del mese è stata determinato dalle ragioni legate al Covid.

Sul viale delle Piagge saranno presenti oltre 120 banchi, torneranno le piante dei vivai pisani e non, gli stand dei prodotti dell’enogastronomia del territorio e dell’artigianato locale. Gli orari della Fiera sono dalle 10.00 alle 20.00 nelle giornate di sabato e domenica. Oggi pomeriggio l’inaugurazione della Fiera è prevista alle ore 17.00, cui seguirà in via San Michele degli Scalzi la posa della targa di inaugurazione della Salita di Sant’Ubaldo, alla presenza del sindaco di Pisa, Michele Conti, di don Lorenzo Bianchi, parroco S. Michele degli Scalzi, e di Antonio Schena, presidente comitato Le Piagge. Sarà presente anche una rappresentanza della Magistratura di San Michele. L’intitolazione a Sant’Ubaldo della strada che collega la chiesa di San Michele degli Scalzi con il viale delle Piagge è stata decisa dalla Giunta comunale e la posa avrebbe dovuto tenersi lo scorso 11 maggio, poi rinviata a causa del maltempo.