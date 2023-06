AREZZO – “It’s a bad day”. Poche parole ma significative. A chiudere il passaggio in tribunale, ad Arezzo, del rappresentante di Greybull McLaren, che non ha trovato l’accordo sul concordato con la proprietà di Fimer.

La Greybull si è detta disponibile a restare in contatto con l’azienda ma allo stato attuale è fuori. “Occuperemo lo stabilimento, ora è necessario alzare l’asticella – hanno affermato Ilaria Paoletti (Cisl) e Alessandro Tracchi (Cgil) -, andremo anche a Vimercate ma dentro lo stabilimento nessuno dovrà entrare nè portare via materiale”. Intanto, in attesa di sentire le decisioni del giudice ma è stata convocata per la serata l’assemblea dei lavoratori.

“Dopo due anni siamo a combattere per qualcosa che tutti devono sentire propria un’azienda che rappresenta il futuro di oltre 300 famiglie e dell’intera vallate” ha detto il sindaco di Terranuova Sergio Chienni rimasto accanto ai lavoratori.