Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Quattordici associazioni ambientaliste hanno presentato ricorso contro il progetto di potenziamento dell’aeroporto di Firenze, che prevede la realizzazione di una nuova pista.

L’iniziativa, annunciata in un comunicato stampa, è stata affidata allo studio legale Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati.

I legali hanno notificato ai Ministeri e alle Amministrazioni coinvolte quattro ricorsi per l’annullamento del Decreto del Mase di Via-Vas n. 678/2025, e di tutti gli atti connessi. Con questo decreto, spiega il comunicato, è stata dichiarata la presunta compatibilità ambientale tra lo sviluppo aeroportuale e l’area del Parco Agricolo della Piana Firenze-Prato-Pistoia. Nei termini di legge, i ricorsi saranno depositati davanti al Tar Toscana.

Tra le associazioni ricorrenti figurano nomi di spicco del panorama ambientalista toscano e nazionale: Associazione degli Amici di Pisa, Comitato No Aeroporto di Prato e Provincia, Forum Ambientalista, Associazione Il Binario Gian, Associazione Il Giardino dei Fenicotteri Piana di Lecore, Isde Italia – Associazione Medici per l’Ambiente, Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Medicina Democratica, Ordine degli Architetti della Provincia di Prato, Vas – Vita Ambiente Salute, Wwf Italia e Una Città in Comune – Pisa.

Il progetto di espansione dell’aeroporto di Peretola continua a dividere: da un lato i promotori sottolineano benefici economici e logistici, dall’altro gli ambientalisti denunciano rischi per un’area agricola protetta e per la salute pubblica.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita