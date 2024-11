FIRENZE – In strada, a Firenze, sono scesi in 2 mila per accendere una luce ulteriore sulla crisi del settore moda. A fianco dei lavoratori i sindacati, in maniera unitaria.

Tra le richieste delle rappresentative sindacali, ammortizzatori in deroga e prolungamento di quelli presenti per tutti i settori della filiera e per tutto il periodo di difficoltà previsto; tutela dei livelli occupazionali da parte delle imprese della filiera; politiche di contrasto all’illegalità e allo sfruttamento lavorativo; definizione di politiche industriali nazionali in grado di valorizzare le produzioni della filiera e salvaguardare l’occupazione e le competenze del settore; convocazione del tavolo regionale della moda.

A sfilare, fino alla prefettura, personale della pelletteria, del tessile, della componentistica metallica, della gioielleria, della logistica e del commercio. In Toscana gli occupati sono 110 mila.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!