FIRENZE – Via ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Firenze-Pisa-Livorno. In tutto 3 chilometri di strada che verranno suddivisi in zone e fasi di lavoro con la fine dei lavori prevista a marzo 2023.

A partire dalle ore 22 di mercoledì 23 marzo – i primi 4 giorni i lavori saranno solo di notte per evitare che il montaggio del cantiere influisca negativamente sulla circolazione – inizieranno gli interventi per un importo complessivo di 5,25 milioni di euro, che a fasi alterne e con la completa sospensione nei mesi estivi, interesseranno, il tratto compreso fra lo svincolo di Montelupo e quello di Empoli est.

Sono previste alcune novità importanti finalizzate ad evitare il più possibile ingorghi e file: oltre all’interruzione dei lavori per il periodo estivo, l’orario di lavoro sarà articolato in due turni: dalle 8 alle 17 e dalle 22 alle 6. Il che significa che non solo è previsto il lavoro di notte, ma che anche è stata pensata un’interruzione dei lavori dalle 17 alle 22 e dalle 6 alle 8, in modo da evitare, nelle ore in cui ci sono i maggiori picchi di traffico, interferenze fra l’utenza e il cantiere.

Altra misura presa dalla Regione per alleggerire il traffico è l’apertura ai mezzi pesanti della Sp3 “Bientinese” quale collegamento fra il casello autostradale di Altopascio sull’A11 e lo svincolo della Fi.Pi.Li di Pontedera. La giunta, a maggio del 2021, aveva già approvato uno stanziamento di 500mila euro per risistemare la Bientinese in previsione del transito dei tir.

“Sarà l’ultimo dei lavori gestiti dalla Regione – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – perché costruiremo Toscana strade Spa, una società di gestione che avrà la specificità per poter affrontare quelli che non possono e non devono essere più lavori di manutenzione, ma progressivamente lavori di allargamento fino a definire le corsie di sicurezza e, dove il territorio lo consente, arrivare in prospettiva alle terze corsie”.

Gli interventi che verranno realizzati, analogamente ai lotti già eseguiti, riguardano il risanamento profondo della pavimentazione con successiva stesura di manto di usura drenante e fonoassorbente; la sostituzione di tutte le barriere di sicurezza spartitraffico e anche la sostituzione di parte delle barriere di ritenuta, anche in corrispondenza dei sottopassi di via di Botinaccio e via Maremmana; il rinnovamento delle barriere fonoassorbenti; il rifacimento della rete di drenaggio delle acque di piattaforma per la corretta raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque di pioggia; il rifacimento della segnaletica orizzontale; la posa di cavidotti per futuro alloggiamento di infrastrutture informatiche.

Per quanto riguarda la costituenda Toscana strade, Giani e Baccelli hanno confermato l’avvio del percorso giuridico per costituire la società, stabilito dalla libera approvata dalla giunta di palazzo Strozzi Sacrati.

Organizzazione del cantiere

Il tratto di FiPiLi interessato dai lavori sarà suddiviso in due zone:

ZONA 1 – da km. 19+070 a km. 20+280 per circa 1.100 m

ZONA 2 – da km. 20+280 a km. 22+180 per circa 1.900 m

Dalle ore 22 di mercoledì 23 marzo partiranno i lavori nella zona 1 che divisi per fasi e con la pausa estiva compresa andranno avanti fino al 4 novembre; i lavori nella zona 2 partiranno il 5 novembre 2022 e si concluderanno il 28 marzo del 2023.

Le fasi di lavoro sono 3 per ogni zona

ZONA 1

dal 23 marzo al 29 aprile verranno chiuse le corsie di sorpasso sia in direzione mare che in direzione Firenze; le corsie di marcia verranno separate dal cantiere con new-jersey. Durante questo periodo verrà demolito il vecchio new jersey che verrà sostituito con una nuova barriera e verranno realizzati i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;

nella fase due che scatta il 30 aprile fino a giugno il traffico veicolare viene spostato sulla carreggiata direzione Firenze con doppio senso di marcia separato da new jersey e verranno eseguiti i lavori sulla semicarreggiata direzione mare; durante questa fase sarà ripristinata la pavimentazione con asfalto drenante, verranno sostituite le barriere fonoassorbenti e predisposte le reti informatiche;

Dal 1 ottobre al 4 novembre i lavori entrano nella terza fase ; il traffico in questo caso viene spostato sulla carreggiata in direzione mare con doppio senso di marcia separato da new jersey, mentre i lavori verranno eseguiti sulla semicarreggiatea direzione Firenze. Anche in questo caso verrà ripristinata la pavimentazione con asfalto drenante, verranno sostituite le barriere fonoassorbenti e predisposte le reti informatiche.

Le fasi con la stessa modalità si ripeteranno anche nella zona due nella quale i lavori cominceranno il 5 novembre; dal 5 novembre al 13 dicembre la prima fase; dal 14 dicembre al 1 febbraio la seconda fase ; dal 2 febbraio al 23 marzo 2023 la terza fase

Durante il corso dei lavori potranno essere richieste chiusure notturne su entrambe le carreggiate o su una carreggiata per volta per consentire alcune lavorazioni in corrispondenza degli svincoli in ingresso / uscita o per la stesura di tappeti di usura finali di continuità. In tale caso il traffico sarà deviato utilizzando la SS. 67 fra gli svincoli di Montelupo ed Empoli est.