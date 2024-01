VIAREGGIO – La flebo attaccata alle borse firmate e giù critiche a non finire. Protagonista Giulia Nati, influencer da un milione di follower di Viareggio.

Mascherina dell’ossigeno sul volto, occhi chiusi a simulare uno stato di incoscienza, il rumore dei macchinari ospedalieri in sottofondo e la flebo. Il tutto condensato in un video che ha già raccolto quasi 3mila commenti. A corredare il tutto una didascalia: “I need a new wish”, ovvero “Ho bisogno di un nuovo desiderio”. Tra chi ha apostrofato la ragazza, Carolina Marconi, che di recente ha combattuto contro un tumore: “Da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste”.

Poi l’ex concorrente del Grande Fratello ha aggiunto: “Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così”.

Pronta la replica di Nati: “Ciao Carolina, sai che noi ci sentiamo anche in privato e sai quanto ti stimo come donna per la tua forza. Mia suocera sta vivendo la tua stessa malattia ogni giorno, la sto vivendo in prima persona. Ma questo non c’entra era un video pienamente simpatico. Tutto qui! Ti abbraccio”.