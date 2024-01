FIRENZE – Le scuole toscane faticano a tenere il passo in termini di riqualificazione edilizia. A sostenerlo il report ‘Ecosistema scuola’ di Legambiente.

Secondo il documento, contenenti i dati del 2022, “gli stessi fondi del Pnrr stanno incidendo poco, con più del 35% degli interventi bloccati nella fase iniziale di progetto”.

In regione ci sono 584 edifici frequentati da una popolazione scolastica di 101.325 alunni e alunne. In termini di certificazioni, solo la metà ha quelle relative al collaudo statico e alla prevenzione incendi. Per quanto riguarda i fondi stanziati col Pnrr, si parla di 328 progetti, con un finanziamento complessivo di 761,3 milioni di euro, di cui il 10% sono in gara, il 35% in fase di progetto, e poco più del 50% sono stati aggiudicati.

Solo il 4,3% degli edifici è in classe energetica A, la metà invece è ancora nello stadio più basso, in G. Quasi metà degli edifici però usa impianti solari termici e il 56% quelli fotovoltaici.

In termini di mobilità, solo il 20% dei comuni ha il servizio di trasporto scolastico gratuito, e solo l’8,9% delle scuole vede la presenza di rastrelliere per le bici nelle vicinanze. Il report sottolinea invece il buon lavoro fatto in Toscana per offrire cibo biologico (servito nel 96% delle mense), e la performance nella raccolta differenziata nelle mense, dove il 92% della plastica, l’86% del vetro e il 91 % della carta vengono riciclati.