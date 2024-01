CASTIGLIONCELLO – Un uomo di 57 anni ha perso la vita in un incendio a Castiglioncello (Livorno). Walter Spagnoli abitava da solo nel suo appartamento.

A dare l’allarme la madre che vive al piano di sopra della palazzina. La donna è scesa in strada chiedendo aiuto dopo essersi accorta delle fiamme e del fumo, avvertendo immediatamente il 112. La vittima lavorava in ambito sanitario.

Sul posto si sono precipitati l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rosignano e i carabinieri, che hanno provato a fare irruzione nell’appartamento ma le fiamme alte e il fumo non hanno permesso l’ingresso nell’abitazione. Dopodiché sono arrivati i vigili del fuoco che con l’equipaggiamento adeguato sono riusciti a entrare, portando fuori Spagnoli che era già privo di sensi. Sono state provate le manovre di rianimazione, anche con il Dae, ma l’uomo era in arresto completo e l’apparecchio non ha mai scaricato.