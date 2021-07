Di Marco Buselli

VOLTERRA – Giovedì 22 luglio, al Teatro Persio Flacco, SOS Volterra e Volterra Infanzia, promuovono un’assemblea pubblica, la prima dopo l’inizio dell’era Covid, su un tema caldissimo in città e sul territorio, ossia quello della sanità.

All’incontro sono stati invitati il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, tutti i Consiglieri Regionali di maggioranza e opposizione, il sindaco, le forze politiche ed i rappresentanti sindacali di zona. L’incontro è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti. Il programma prenderà avvio alle 17.30 e ci sarà la possibilità di porre delle domande. Già alcuni Consiglieri Regionali hanno dato conferma della propria presenza.

Le richieste del territorio

Le due associazioni hanno sottolineato a più riprese la necessità di ascoltare i territori periferici di Toscana, derogando alle strette maglie imposte dalla Legge Balduzzi. Nello specifico per Volterra, le richieste riguardano la riattivazione urgente della subintensiva cardiologica e della copertura cardiologica h24, la realizzazione di una terapia intensiva e la necessità di attivare una reperibilità pediatrica notturna e nelle ore scoperte, con un posto di osservazione breve pediatrica al Pronto Soccorso. Non sono bastati i ripetuti pronunciamenti del Difensore Civico Regionale, per dar corso a ciò che con chiarezza e determinazione è stato più volte richiesto dal territorio. Ora si aspetta la risposta formale da parte della politica.