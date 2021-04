SIENA – Nominata oggi la nuova deputazione generale della Fondazione Mps. I 14 componenti dell’organo d’indirizzo dell’ente di Palazzo Sansedoni sono stati nominati nel corso dell’ultima seduta di mandato della deputazione generale uscente.

La nuova deputazione generale, che ha mandato quadriennale, è quindi composta da: Riccardo Baccheschi, Monica Barbafiera, Alessandro Manganelli, Margherita Anselmi Zondadari (designati dal Comune di Siena); Leonardo Brogi, Serena Signorini (Provincia di Siena); Paolo Chiappini (Regione Toscana); Maurizio Casiraghi (Università degli Studi di Siena); Franco Guerri (Arcidiocesi di Siena – Colle Val d’Elsa – Montalcino); Remo Grassi (Camera di Commercio Arezzo-Siena); Andrea Erri (Università per Stranieri di Siena); Serenella Pallecchi (Consulta del Volontariato Provincia di Siena); Patrizia Asproni (Ministero della Cultura); Anna Loretoni (Irpet).

Come da statuto della Fondazione Mps i 14 componenti sono stati infatti indicati dagli enti nominanti: 4 dal Comune di Siena, 2 dalla Provincia di Siena, 1 ciascuno da Regione Toscana, Università degli Studi di Siena, Arcidiocesi di Siena – Colle Val d’Elsa – Montalcino, Camera di Commercio Arezzo-Siena, Università per Stranieri di Siena; oltre ad 1 membro ciascuno tra le terne di nominativi presentate rispettivamente dalla Consulta del Volontariato Provincia di Siena, dall’Irpet (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana) e Ministero della Cultura.