di Marco Buselli

VOLTERRA – Da qualche anno l‘ITCG “F. Niccolini” di Volterra sta portando avanti un’idea ambiziosa, che adesso sta diventando realtà, giorno dopo giorno. Il progetto riguarda un paese, il Burkina Faso, distante oltre cinquemila chilometri, dove nel 2019 otto ragazzi da Volterra e Pomarance hanno sperimentato un’esperienza che rimarrà nel loro cuore per tutta la vita.

Un’alternanza scuola lavoro decisamente fuori dal comune, con l’obiettivo di arrivare ad installare dei pannelli fotovoltaici in una scuola media a Yargo, in luogo privo di corrente elettrica, servizi per la didattica o semplici computer. Altri ragazzi si sono occupati di progettare la realizzazione di nuove aule. Oggi il progetto, che ha visto nel tempo numerose collaborazioni e contributi, aggiunge un altro tassello importante. Il completamento dell’aula, con la realizzazione del controsoffitto e dell’impianto di ventilazione, sono stati mostrati, tramite collegamento online, gratificando l’impegno che ha visto protagonista l’Istituto, assieme a donazioni di privati, aziende, enti e istituzioni, comuni cittadini. La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra ha voluto onorare l’impegno dell’Istituto acquistando tremila euro di arredi necessari per il funzionamento degli ambienti scolastici.

Formiamo il futuro Burkina Faso

il ponte col Burkina Faso, fortemente voluto dalla dirigente Ester Balducci, che negli anni si è spesa, assieme ai suoi docenti, per il progetto, ha visto fiorire in uno dei Paesi più poveri al mondo, anche la progettazione della biblioteca, di sei servizi igienici per il liceo, di due campi sportivi, la costruzione di un pozzo per il villaggio ed un campo sperimentale per il reimpianto di erbe medicinali in via di estinzione. Il progetto “Formiamo il futuro Burkina Faso” ci dice che un altro futuro è possibile.