SIENA – Disagi a causa delle abbondanti e forti nevicate che dalle prime ore dell’alba stanno interessando il Senese. In particolar modo risultano interessate la Val d’Orcia, la Valdichiana e l’Amiata dove gli operai della provincia con le ditte specializzate sono al lavoro per limitare i disagi sulla viabilità.

Al momento le maggiori difficoltà si registrano sulla Sp 40 strada della Foce e sulla Sp 478 di Sarteano dove alcune macchine si uscite fuori di strada. Ma gran parte della viabilità provinciale è interessata da forti nevicate in queste ore. Disagi anche a Montepulciano dove il sindaco Michele Angiolini, con un’ordinanza, ha chiuso l’Istituto comprensivo “Iris Origo”, con la sospensione di tutte le attività didattiche pomeridiane e ha organizzato il rientro degli studenti di tutte le scuole nelle abitazioni con gli scuolabus e con i mezzi di Autolinee Toscane. L’ondata di maltempo non ha al momento interessato la città di Siena e il nord della provincia. L’allerta meteo per rischio neve è stata prolungata fino alle ore 17 di questo pomeriggio mentre dalla mezzanotte è stata diffusa allerta gialla per rischio ghiaccio.