PISTOIA – E’ morto Luciano Niccolai, fondatore di Beyfin, azienda del settore gpl e carburanti: nato a Pistoia nel 1931 si è spento a Firenze nelle scorse ore. Proprio domani avrebbe compiuto 92 anni.

L’impresa, fondata alla fine degli anni Cinquanta con il nome di Etruriagas, nel 1987 diventa Beyfin; oggi il gruppo totalmente a capitale italiano, conta 360 dipendenti, 11 filiali, 10 depositi e 150 stazioni di servizio dislocate nel Nord e Centro Italia con una presenza strutturata in 13 regioni.

L’azienda cresciuta intorno alla distribuzione e alla vendita del gpl, dagli anni 2000 si distingue per il suo quadrifoglio verde, oltre che per la doppia anima nel business delle energie nel settore della combustione e nell’autotrazione. Un libro, realizzato dalla famiglia per i 90 anni di Niccolai, ha racocntato la sua vita e l’impresa. ‘Chi squadra vince’ è il motto che rivolgeva sempre ai suoi collaboratori. Al 1958 risale l’apertura del primo distributore a Firenze con annessa officina per trasformare i motori da benzina a gpl. Di questo periodo resta la frase ‘Vado a gas, risparmio e non inquino’ presto diventato un famoso adesivo apposto alle auto alimentate a gpl.

Da oltre 5 anni, Beatrice Niccolai figlia di Luciano, è ad di Beyfin, diventata nel febbraio del 2022, Società Benefit.