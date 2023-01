AREZZO – Da questa mattina presto è ripreso a nevicare su colline e sui rilievi di Casentino e Valtiberina (Arezzo) e così i sindaci dei comuni di Sestino, Badia Tedalda e Chiusi della Verna hanno deciso per la chiusura delle scuole.

Nelle stesse zone si sono verificate interruzioni di corrente, in particolare in Vallesanta, nel comune di Chiusi la corrente elettrica è saltata e i tecnici sono al lavoro per capire l’origine del guasto. Passi percorribili con molta cautela con dotazioni invernali.

Nevica da questa mattina anche nel sud della provincia di Siena, in Valdichiana e in Val d’Orcia, oltre che sull’Amiata.