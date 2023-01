PIOMBINO – Compensazioni per Piombino. La richiesta, non la prima in questo senso, arriva questa volta da Simona Bonafè, vicepresidente dei deputati Pd e Marco Simiani, capogruppo Dem in Commissione ambiente della Camera.

“Il vicepremier Tajani ha confermato che il rigassificatore di Piombino sarà operativo per la prossima primavera ma non ci sono ancora notizie certe sulle opere di compensazione per il territorio – hanno affermato i due parlamentari -. Si tratta di norme e risorse, peraltro previste dalla Legge, per promuovere il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale della zona. Il governo si è già impegnato da settimane con la comunità locale e con il Parlamento per realizzare questi interventi in tempi certi: è necessario ora passare dalle parole ai fatti”.