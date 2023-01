SIENA – Dal 1 febbraio la Biblioteca comunale degli Intronati avrà un nuovo dirigente operativo. Si tratta di Sara Centi, il cui mandato alla Biblioteca centrale di Firenze scade il 31 gennaio.

Centi prenderà il posto di Annalisa Pezzo, che ha visto terminare il suo incarico il 31 dicembre. Qui però poi la storia si complica, perchè Pezzo è attualmente direttrice della biblioteca su disposizione del sindaco Luigi De Mossi, risalente al 2020. Posizione che prevede una durata quinquennale. Di fatto però senza posizione organizzativa, per statuto, non può svolgere il ruolo di direttrice. L’incarico deve essere tuttavia revocato dallo stesso sindaco, ma questo passaggio non ci sarebbe ancora stato.

Pezzo in questi mesi è stata al centro di un braccio di ferro tra Comune, da una parte, e sindacati, la diretta interessata e dipendenti, dall’altra. La stessa Pezzo ha presentato un ricorso per mobbing al Giudice del lavoro. Nel mentre la Uil ha inviato una diffida al segretario comunale Franco Caridi. Intanto il personale continua a chiedere di colmare le carenze di organico.

Centi, che avrà mandato fino al 31 dicembre 2024, assumerà la posizione organizzativa denominata “Biblioteca Comunale e Archivio Storico” con la responsabilità amministrativa e gestionale a rilevanza esterna e firma dei provvedimenti finali.