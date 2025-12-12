Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Si è conclusa con successo la prima edizione del concorso fotografico “Foto cantiere award”, indetto da ANCE Siena con l’obiettivo di valorizzare e premiare le immagini più rappresentative del mondo delle costruzioni edili nel territorio provinciale.

Tra tutti i lavori pervenuti, sono stati selezionati 24 finalisti, tra i quali la giuria qualificata, riunitasi nei giorni scorsi e presieduta da Luca Venturi del Siena International Photo Award con il coordinamento di Andrea Lensioni, ha valutato le opere secondo i criteri di originalità, qualità tecnica, capacità espressiva e aderenza al tema che spaziava dalle fasi di lavorazione e dalla vita quotidiana nei cantieri fino ai dettagli di opere edili ultimate o in corso di realizzazione nella provincia di Siena.

La cerimonia di premiazione, con un’esposizione temporanea accessibile a tutti, si terrà mercoledì 18 dicembre 2025 presso la sede di ANCE Siena (Via dei Rossi, 2 – Siena), con inizio alle ore 18 in occasione della giornata degli auguri con cui l’associazione saluta le imprese associate e il mondo delle istituzioni.

“Siamo molto soddisfatti della risposta ottenuta da questa prima edizione – dichiara Giannetto Marchettini, Presidente di ANCE Siena –. Le fotografie arrivate in concorso raccontano con grande autenticità e forza visiva il lavoro, la professionalità e la dedizione che animano ogni giorno i nostri cantieri. In un’epoca dominata dalle immagini artificiali, abbiamo voluto dare valore alla fotografia “vera”, capace di documentare la realtà del costruire e di trasmettere l’orgoglio di chi opera nel settore edile. Ringrazio tutti i partecipanti e la giuria per l’impegno profuso: il 18 dicembre sarà l’occasione per celebrare insieme questo patrimonio di immagini e di storie”.

I vincitori riceveranno in premio attrezzature tecnologiche di ultima generazione. L’ingresso alla premiazione è libero.

