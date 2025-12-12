Tempo lettura: < 1 minuto

COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – Un viaggio musicale tra le atmosfere calde e coinvolgenti del gospel e del smooth jazz internazionale, interpretato da uno degli artisti più apprezzati della scena contemporanea statunitense, Nathan Mitchell.

E’ quanto in programma per domenica 14 dicembre (inizio ore 18, ingresso gratuito) in piazza Duomo a Colle di Val d’Elsa, un appuntamento che fa parte del cartellone di eventi di Colle-zione d’inverno promossa dall’Amministrazione comunale.

Un evento, organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Colgirandola” con il patrocinio del Comune, che rappresenta, in linea con gli obiettivi della candidatura a Capitale italiana della cultura, anche un’occasione di condivisione come comunità di un messaggio di speranza e di unione nel nome del gospel.

Compositore, produttore, tastierista e polistrumentista, Nathan Mitchell vanta collaborazioni con grandi nomi come Najee, Kirk Whalum, Norman Brown, Will Downing e molti altri. Vincitore di premi prestigiosi, tra cui 3 nomination NAACP per “Outstanding Jazz Album”, una nomination ai Grammy Awards e 2 singoli al numero 1 della classifica Billboard, Mitchell porterà sul palco di Piazza Duomo la sua energia funk e la sua spiritualità, accompagnato dalle potenti voci del coro The Voices of Inspiration.

Come uomo di grande fede, Nathan Mitchell ha ricevuto riconoscimenti nell’industria dell’intrattenimento conquistando il cuore degli amanti della musica di tutto il mondo.

