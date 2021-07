FIESOLE – “Forever” è l’album con cui Francesco Bianconi, voce e mente dei Baustelle, ha esordito come solista: un lavoro con cui ha deciso di spogliarsi anche di se stesso, mettendosi in discussione come musicista.

Gli stessi tratti che segnano il tour “Forever Live” che lunedì 19 luglio porterà Bianconi al Teatro Romano di Fiesole, ospite dell’Estate Fiesolana, il più longevo festival italiano. Con lui sul palco salirà una band di musicisti illuminati quali Enrico Gabrielli ai fiati, Angelo Trabace al pianoforte, Sebastiano De Gennaro alle percussioni, Zevi Bordovach alle tastiere ed Alessandro Trabace al violino.

Il concerto

In primo piano saranno i brani progetto solistico “Forever”, per il quale Francesco Bianconi ha ricevuto la candidatura alla Targa Tenco. Lo scorso maggio è uscita una versione speciale e in vinile dell’album, comprendente altre tracce inedite tra cui “Il mondo nuovo”. “Forever” è stato prodotto da Amedeo Pace (Blonde Redhead), hanno collaborato artisti come Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi Zahra. Da maggio è inoltre disponibile il romanzo “Atlante delle case maledette” di Francesco Bianconi, con le illustrazioni di Paolo Bacilieri; un libro che parla di chi eravamo, di chi siamo e di chi potremmo diventare domani, quando il mondo si riaprirà e noi torneremo a viverlo.