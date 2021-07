FIRENZE – Lunedì 19 luglio la Fondazione Zeffirelli ospita nel suo cortile interno – piazza di S. Firenze, 5 a Firenze – l’Orchestra da Camera Fiorentina per un omaggio musicale alle colonne sonore dei grandi film del Maestro.

Il concerto

Il concerto si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid. Inizio ore 21. L’Orchestra, diretta da Giuseppe Lanzetta, eseguirà alcuni dei brani più conosciuti delle colonne sonore dei film di Franco Zeffirelli come “Tema d’amore” scritto da Nino Rota per “Giulietta e Romeo” del 1968, Fratello Sole Sorella Luna, di Riz Ortolani e tratto dall’omonimo film del 1972, “Amleto” scritto da Ennio Morricone e tratto dal film del 1992. Completeranno il programma altre celebri colonne sonore del cinema, da “La vita è bella” di Nicola Piovani a “C’era una volta in America”, “Nuovo Cinema Paradiso” e “La leggenda del pianista sull’oceano” di Ennio Morricone. E ancora “Il Postino” di Bacalov, “Il Padrino” di Nino Rota e un omaggio a Federico Fellini. Solisti Fernando Ramsés Peña Díaz al pianoforte e Raffaele Chieli alla tromba.