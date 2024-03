FIRENZE – Oltre 80 concerti per la stagione 2024 dell’Orchestra da Camera Fiorentina fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta.

Al via sabato 16 e domenica 17 marzo all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, la 44esima edizione si svolgerà, come di consueto, in luoghi ricchi di arte e di storia: tra gli altri, il Cortile di Michelozzo a Palazzo Medici Riccardi, il Chiostro Grande di Santa Maria Novella, l’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Ai concerti fiorentini, si aggiungeranno date in teatri e spazi estivi della Toscana, dell’Umbria e del Lazio.

Tra i solisti di questa stagione spiccano il pianista premio Busoni Giuseppe Andaloro, il primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala Fabrizio Meloni e due giovanissimi talenti del violino, Giuseppe Gibboni e Leone Pini. Non mancherà una serata speciale al fianco di Jung Jae-il, autore delle musiche della serie “Squid game” e del film “Parasite”, nell’ambito del Florence Korea Film Fest.

Nel 100esimo anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini, l’Orchestra da Camera Fiorentina renderà omaggio al grande compositore con “Puccini e dintorni”, progetto a tutto tondo che, alle più amate arie d’opera, proporrà anche concerti e composizioni sinfoniche, allargando il raggio a Ponchielli, Mascagni, Bazzini, Cilea ed altri autori coevi.

Altro anniversario, il 100esimo della nascita del pianista e compositore empolese Ferruccio Busoni, che l’Orchestra da Camera Fiorentina celebrerà sempre nel segno dell’originalità.

A tagliare il nastro, sabato 16 e domenica 17 marzo, saranno due serate dedicate a Ludwig van Beethoven. Sul palco dell’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, l’Orchestra da Camera Fiorentina sarà affiancata da un’imponente sezione corale, composta dal Coro Santa Cecilia di Empoli, dal Coro Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo e dai solisti di canto del Conservatorio Cherubini. Solista ospite al pianoforte Giampaolo Nuti, direttore Giuseppe Lanzetta.

Sabato 30 marzo, al Teatro Verdi di Firenze, l’Orchestra da Camera Fiorentina accompagnerà il compositore sudcoreano Jung Jae-il, autore di colonne sonore di alcuni dei film e delle serie tv più acclamati degli ultimi anni, tra cui “Parasite” e “Squid Game”. Concerto nell’ambito del Florence Korea Film Fest, in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano per celebrare il 140esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, info e biglietti https://koreafilmfest.com.

Straordinari i solisti che l’Orchestra ospiterà nel doppio appuntamento di domenica 7 e lunedì 8 aprile all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte: Augusto Vismara è considerato tra i maggiori interpreti italiani degli ultimi 30 anni. Con Vismara al violino ritroveremo Elisa Racioppi, in arte Neruda, pianista dalla espressività profonda e comunicativa con cui collabora da tempo. In programma l’”Ouverture in mi minore per orchestra, D. 648” di Franz Schubert, il “Concerto in re minore per violino, pianoforte e orchestra d’archi” di Felix Mendelssohn-Bartholdy e il “Concerto in re minore per pianoforte e orchestra” di Ferruccio Busoni.

Martedì 16 aprile l’Orchestra da Camera Fiorentina metterà da parte il repertorio colto per abbracciare le musiche di una delle rock band più amate, i Queen: “Bohemian Fantasy” è il concerto tributo, in chiave sinfonica, al leggendario gruppo, in programma al Teatro La Compagnia. Ospite il pianista Giuseppe Andaloro, che tra i tanti riconoscimenti vanta il Premio Busoni, tra i maggiori concorsi pianistici internazionali.

Vincitore del Premio Paganini e artista conteso dalle maggiori orchestre, Giuseppe Gibboni è la giovane star del violino che domenica 21 e lunedì 22 aprile debutterà con l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta. Ad esaltare le sue doti sarà proprio una composizione di Niccolò Paganini, il “Concerto per violino e orchestra”. Completeranno il programma la “Sinfonia n. 6 in si minore, op. 74” di Pyotr Ilyich Tchaikovsky e, in apertura, la prima esecuzione assoluta di “Valzer di Mezzanotte” di Gianmarco Contini.

Ancora a Santo Stefano al Ponte: domenica 5 e lunedì 6 maggio sassofono e clarinetto in primo piano con i solisti Silvio Rossomando e Francesco Darmanin, musiche di Busoni e Glazunov. Lunedì 13 maggio Omaggio a Ennio Morricone e alle grandi colonne sonore del cinema, solisti Fernando Diaz al pianoforte e Pietro Sala alla tromba. Altra concessione al repertorio extra-colto, martedì 21 maggio al Teatro La Compagnia, per un appuntamento targato Michael Jackson, con tanti successi del re del pop rivisitati in chiave sinfonica.

Le serate di domenica 26 e lunedì 27 maggio segneranno il ritorno sul podio di Giovan Battista Varoli, ospite la violinista kazaka Aiman Mussakhajayeva, musiche di Brahms e Beethoven. Ancora Mozart (e Beethoven) domenica 2 e lunedì 3 giugno, direttore Raffaele Ponti, solista al pianoforte Antonio Di Cristofano.

Concerti en plein air al via martedì 18 e mercoledì 19 giugno nel meraviglioso Cortile di Michelozzo a Palazzo Medici Riccardi: Orchestra da Camera Fiorentina affidata alla bacchetta di Francesco Ledda, repertorio incentrato su Giacomo Puccini e altri compositori e lui legati.

Domenica 30 giugno ancora un omaggio a Morricone, seguito mercoledì 10 e giovedì 11 luglio da un tributo ai grandi musical di Broadway. Tutto nel segno di Puccini l’appuntamento di giovedì 18 luglio con arie da “Madama Butterfly”, “Turandot” e altre amate opere, affidate alle voci del soprano Patrizia Cigna e del tenore Vladimir Reutov.

Dopo la pausa agostana si ripartirà domenica 8 e lunedì 9 settembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, solista il giovanissimo asso del violino Leone Pini, musiche di Mendelssohn-Bartholdy e Tchaikovsky. Altro fuoriclasse, stavolta del pianoforte, per le serate di domenica 22 e lunedì 22 settembre: il premio Busoni Giuseppe Andaloro tornerà al fianco dell’Orchestra diretta da Giuseppe Lanzetta, in primo piano il “Concerto per pianoforte e orchestra n.2” di Rachmaninov. Primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro della Scala, Fabrizio Meloni sarà ospite delle due serate conclusive, domenica 6 e lunedì 7 ottobre, sempre a Santo Stefano al Ponte. Sul podio salirà il maestro Giuseppe Lanzetta.

Programma completo sul sito ufficiale www.orchestrafiorentina.it