MARLIANA – L’acqua benedetta non si nega a nessuno. Neppure ai fucili. Come recita il manifesto affisso ad Avaglio, nel Comune di Marliana (Pistoia), in merito alla messa di domenica 3 settembre, in vista dell’apertura del nuovo anno venatorio.

Non tutti però sono rimasti entusiasti di quanto sarebbe dovuto succedere nella chiesa di san Michele Arcangelo. “Sono molto dispiaciuto dalle reazioni suscitate dall’iniziativa delle benedizioni previste a fine della celebrazione in programma il prossimo 3 settembre ad inizio della stagione venatoria – ha detto il parroco, don Alessio Biagioni -. L’espressione utilizzata, ‘benedire i fucili’, è stata senza alcun dubbio una sintesi errata che in alcun modo vuol santificare uno strumento di morte. Mi scuso ancora per il turbamento che ha provocato questa iniziativa che ha comportato una visibilità che non era né prevista né richiesta”.