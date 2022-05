ROMA – Eppur si muove. Per la Siena-Grosseto è difficile utilizzare altri slogan. Ogni miglioria è un’impresa e i tempi hanno proporzioni a sé stanti.

C’è però una novità. La gara per i lavori di ammodernamento della galleria “Casal di Pari” ha un vincitore. Si tratta della ditta “Consorzio stabile Infra.tech Scarl” con sede in provincia di Messina. L’intervento, per un investimento complessivo di 35,1 milioni di euro, dei quali 28,3 milioni per lavori, riguarda in particolare la riqualificazione del vecchio tunnel, attualmente chiuso con transito deviato a doppio senso di marcia sulla nuova galleria, realizzata nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie.

I lavori consistono nella realizzazione del rivestimento interno e degli impianti tecnologici e di sicurezza secondo gli standard più recenti: illuminazione led, segnaletica luminosa, pannelli a messaggio variabile, colonnine Sos, impianto di rilevamento e spegnimento incendi. Non ci sono indicazioni temporali per la realizzazione e neppure per l’avvio dei lavori. Sarebbero in atto dei ricorsi dalle aziende scartate. D’altronde, è sempre la Siena-Grosseto.