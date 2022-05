SIENA – Il futuro di Siena corre sui binari del Pnrr. E anche di altri stanziamenti regionali. Complessivamente sono oltre 25 milioni le risorse già definite per la città.

Altri 10 sono autorizzati dalla Regione per il progetto del Parco delle mura. Altrettanti sono in stand-by. Le operazioni puntano a riqualificare sia le aree periferiche che il centro storico. Il sindaco Luigi De Mossi ha assicurato la partenza di alcuni cantieri entro un anno, ma si è augurato che “prima della scadenza del mandato parte dei lavori sia in fase avanzata”. Il lavoro dell’amministrazione comunale si basa sulla costituzione di un sistema che prevede monitoraggio e partecipazione ai bandi condividendo le scelte tra la politica e la struttura. Se da una parte è importante la partecipazione ai bandi per intercettare le risorse economiche, dall’altra è ancora più importante la gestione successiva dopo la concessione nella fase del monitoraggio e della rendicontazione.

Gli interventi finanziati