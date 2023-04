FIRENZE – Mercoledì 26 aprile, alle 19.30, nella Sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate di Firenze, si terrà la proiezione di “Genesi – L’armonia del Kaos”, il docufilm che racconta l’omonima mostra dell’artista fiorentino Francesco Forconi, in arte Skim, che nell’estate 2022 ha riempito di coloratissime opere la Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, attirando quasi 50.000 visitatori.

L’evento, aperto a tutti e ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, è realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze, del Comune di Scandicci e della Città metropolitana di Firenze; a fianco di queste istituzioni si colloca il prezioso contributo dello studio Marco Suisola Amministrazioni Srl, di Superottica In e di FG Edilizia, insieme al gruppo composto dal ristorante Fuoco Matto, La Vetreria e Hotel La Scaletta e al contributo del Museo del giocattolo e di Pinocchio, della Sezione soci Unicoop di Scandicci e Dega Solution srl.

La regia del docufilm, prodotto dalla neonata Associazione Culturale Almatlante, che si occupa di progetti culturali, inclusivi, gratuiti e accessibili a tutti, è firmata dall’artista e dal curatore dell’esposizione Simone Teschioni Gallo, che è anche fondatore e presidente dell’associazione. Un progetto fortemente voluto per dare continuità alla mostra Genesi – L’armonia del Kaos, che ha avuto un enorme ed inaspettato successo di pubblico e ha coinvolto moltissime persone. Nell’estate del 2022, in tanti hanno varcato la soglia della Galleria delle Carrozze per ammirare le opere di Skim, i suoi ritratti che sembrano arcimboldi moderni e i grandi universi armonici costellati di oggetti provenienti sia dal nostro quotidiano che dal mondo della fantasia, chiamati “Kaos”. Vera attrazione dell’esposizione è stata un’installazione site-specific, il cosiddetto “Pianoforte skimmato”, un pianoforte da parete che l’artista ha trasformato in un’opera d’arte e che i visitatori, provenienti da ogni parte del mondo, hanno potuto suonare a loro piacimento, dando così spazio a piccole performance, improvvisate e inaspettate. Anche per questo – come spiega Simone Teschioni Gallo – è importante raccontare la mostra in questo breve documentario, a testimonianza di come l’arte e la cultura, declinate in chiave contemporanea, siano un linguaggio trasversale in grado di arrivare a tutti.

La pellicola ha lo scopo di approfondire, attraverso riprese inedite, il dietro le quinte della grande mostra “Genesi – L’armonia del Kaos”, nonché l’arte e il linguaggio pittorico di uno dei più talentuosi artisti contemporanei, proveniente dal mondo dei graffiti e della street art, arte d’elezione del XXI secolo. Attraverso le parole di Skim e del curatore dell’esposizione, protagonisti del cortometraggio, entreremo nel vivo delle varie fasi dell’allestimento a Palazzo Medici Riccardi, del lavoro in studio e della realizzazione delle opere, in cui le forme e i colori, insieme a piccole barchette di carta, lettere, pennelli, matite e musica prendono letteralmente forma e vita, in quello che è lo stile del “Kaos armonico” che contraddistingue i lavori di Skim.

Il docufilm “Genesi – L’armonia del Kaos”, dopo la proiezione, sarà disponibile sul sito di Skim, www.skimart.it, e su quello dell’Associazione Culturale Almatlante www.almatlante.it.