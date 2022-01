CARRARA – L’Abruzzo è l’unica regione italiana che si affaccia su tre mari. Non solo. Israele? Si trova in Europa e l’isola di Sant’Elena in Italia. Per chiarimenti chiedere a illustri personaggi che ogni giorno popolano giornali, tv e social in nome di una non meglio precisata credibilità assunta grazie a incarichi politici o tesserini giornalistici.

E a premiarli bonariamente con il “Noio volevàn savoir 2021” ci ha pensato SOS Geografia di Carrara, ideato da Riccardo Canesi, docente di geografia di Carrara oggi in pensione.

Podio 2021

Il podio 2021 vede vincitore Marco Marsili, presidente della Regione Abruzzo, che ha abbellito la sua regione con il titolo di unica ad essere bagnata da tre mari: l’Adriatico, il Tirreno e lo Ionio. Secondo posto per l’eurodeputata leghista, già candidata alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi, che, nel gennaio 2021, sosteneva che Israele si trovasse in Europa. Terza classificata la giornalista Barbara Codogno che in un articolo sul Corriere del Veneto, affermava che l’isola di Sant’Elena, dove è morto Napoleone, si trovasse in Italia.

Il concorso non vuole puntare il dito contro nessuno ma, come sostengono gli organizzatori «vuole solo richiamare il generalmente basso livello di conoscenze geografiche da parte di molti italiani e, nello specifico, della classe dirigente, il che è un po’ più preoccupante».

Al primo classificato andrà in premio un Atlante Geografico Metodico e un buono di 50 ore per ripetizioni di Geografia con un docente.