PISA – “Sono il primo sostenitore che quello di Pisa è l’aeroporto intercontinentale della Toscana. Nei prossimi giorni partono i lavori della nuova aerostazione per dare al ‘Galilei’ il profilo che merita”.

A dirlo Eugenio Giani all’assemblea generale dell’Unione industriale pisana. “Per farlo continuare a crescere – ha aggiunto – dobbiamo lavorare nella prospettiva senza campanili. Lavorare insieme con una prospettiva di una regione che ha più di 50 milioni di persone che vengono qui per turismo, affari e altro. Siamo così attrattivi da aver bisogno di infrastrutture aeroportuali che siano complementari”.

Sull’aeroporto è intervenuto anche il sindaco di Pisa Michele Conti ricandidato per le prossime elezioni del 14 e 15 maggio. “Il Comune – ha detto Conti – dovrà interloquire con Toscana Aeroporti affinché Pisa rimanga l’aeroporto strategico della Toscana. Per questo dovrà attivare tutti i canali affinché al più presto siano avviati i lavori annunciati per il gate”.