FIRENZE – Da un punto di vista della difficoltà a reperire farmaci, “in Toscana non abbiamo questi problemi, anche perché noi non abbiamo posto limiti, quando c’è bisogno negli ospedali o nelle strutture sanitari i famarci ci devono essere. Magari spendiamo di più, ma ci devono essere. Devo dire che io sarei stato favorevole al Mes perché ritengo che il valore fondamentale per una comunità sia il diritto alla salute quindi le risorse ci vogliono”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, al Tg1 Mattina.

“L’Italia ha una popolazione che è sempre più anziana e la domanda di servizi sanitari è sempre più forte – ha aggiunto Giani – e abbiamo delle cure che innalzano il livello di qualità della vita. La sanità è sempre più importante e quindi occorrono risorse, dobbiamo arrivare almeno al 7% della spesa pubblica in sanità, vedere solo 2 miliardi sui 35 miliardi nella recente manovra spesi per la sanità mi ha deluso”.