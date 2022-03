FIRENZE – Per l’accoglienza dei profughi ucraini “come Regione Toscana disponiamo per tutti coloro che arrivano il tampone e la vaccinazione” anti-Covid. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione.

“Vogliamo vaccinare tutti coloro che arrivano qui – ha aggiunto – non ci basta il tampone. In Ucraina avevano lo Sputnik, che non è stato riconosciuto, e che ha dato meno risultati, infatti la Russia è il paese in cui sono morte più persone, lo avete visto negli ultimi mesi; e contemporaneamente la Ucraina è stata lasciata nelle condizioni di un livello di vaccinazione del 30-32%, solo un terzo degli ucraini è vaccinato”.

Per gli “alberghi d’accoglienza” destinati ad accogliere i profughi ucraini “stipuleremo appositi contratti: domattina faremo una riunione con le associazioni di albergatori per definire questo” ha poi annunciato Giani spiegando che si mobiliteranno “prima i Cas con i Comuni e le Prefetture; quando sono esauriti quelli si entra negli alberghi d’accoglienza”.