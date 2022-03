FORTE DEI MARMI – Per Forte dei Marmi potrebbe non essere la solita estate. Certo, gli ombrelloni, la spiaggia e il mare saranno sempre lì. Come la ricchezza ostentata, perché il luogo lo richiede. Caratteristica estremizzata dai cittadini russi, bagnanti a cinque stelle e sempre sopra le righe.

Una presenza a volte sopportata a fatica, ma che fa tanto tanto comodo. E chi lavora nel settore turistico, dopo due anni di pandemia, lo sa bene. Adesso però la guerra in Ucraina rischia di cambiare gli scenari ed è possibile che la Versilia debba fare a mano dei rubli. In quantità infinite di solito, a cominciare dall’appuntamento della Pasqua ortodossa, primo assaggio di guadagno. Quest’anno cade il 24 aprile e per la situazione che si sta creando nell’est europeo, con tutti i blocchi imposti alla Russia, è probabile che sia un flop. E non da meno sarebbero gli ucraini. Persone meno facoltose, ma comunque in grado di far girare cifre impensabili per un turista medio.

Come raccontato dal Post, sarebbero 500 le famiglie, tra russe e ucraine, che frequentano oppure vivono stabilmente in Versilia. Hanno comprato, spesso pagandole anche più del valore di mercato, ville a Forte dei Marmi, Camaiore e Massarosa, tutte in provincia di Lucca. Hanno anche creato un’associazione, Russkaya Versilia, gestita dall’artista Dimitri Kuzmin che ha in progetto, proprio a Forte dei Marmi, l’edificazione di una chiesa ortodossa.

Tra i primi alberghi a essere acquistati e ristrutturati da imprenditori russi ci fu il Principe, per cui Vladimir Yevtushenkov investì circa 30 milioni di euro. Un altro storico albergo di Forte dei Marmi, il Tirreno, è stato trasformato da tre stelle a hotel di lusso dopo l’acquisto e la ristrutturazione concluse da Vitaly Bezrrodnykh, che fino a poche settimane fa sembrava essere in trattative avanzate per l’acquisto di uno stabilimento balneare, il Bagno Royal. Una società controllata da Sergey Kolesnikov ha acquistato a Viareggio il bagno Paradiso sulla Passeggiata. Per non parlare del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha acquistato tramite una società cipriota una villa da 3,8 milioni, nella frazione di Vittoria Apuana.

