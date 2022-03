FORTE DEI MARMI – Nascosto in qualche bunker, Volodimir Zelensky deve pensare soltanto a salvarsi la pelle. Braccato dai paramilitari di Vladimir Putin che ne vogliono la testa. Improbabile quindi che abbia tempo per gli affari.

Eppure due anni fa il presidente ucraino non si era tirato indietro dallo sborsare quasi 4 milioni di euro per una villa a Forte dei Marmi (Lucca). Una magione nella zona di Vittoria apuana, dove i miliardari russi sono di casa, composta da 15 stanze, tra le quali 6 camere da letto, piscina e giardino. Come ha scritto Repubblica Firenze, un acquisto avvolto tra i misteri. La compravendita fu accompagnata dalla narrazione di una mancata dichiarazione al fisco.

E poi lui, quello che oggi è il leader della resistenza ucraina, in Versilia non si sarebbe mai palesato. Almeno per buona parte dei presenti, mentre alcuni non ci stanno, sostenendo un buen ritiro nelle comodità del bagno “Alpemare”, di proprietà di Andrea Bocelli. Più probabile la strada che porta a un semplice investimento, fin troppo caro secondo le stime degli agenti immobiliari, con qualcuno che si azzarda a ipotizzare un affitto di 12 milioni di euro al mese per facoltosi americani. Già, quelli che ora gli servirebbero a casa sua, ma non con i dollari in mano.