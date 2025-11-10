Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – La squadra è fatta. A un mese dalle elezioni regionali, Eugenio Giani ha illustrato la squadra che lo accompagnerà i prossimi cinque anni.

Si tratta di Alessandra Nardini (Pd), Monia Monni (Pd), Leonardo Marras (Pd), le tre conferme, Mia Bintou Diop (Pd), il colpo a sorpresa del segretario Emiliano Fossi, Filippo Boni (Pd), Cristina Manetti (Casa Riformista), Alberto Lenzi (Avs), David Barontini (M5S). Gli ultimi tre sono stati pescati al di fuori degli eletti del Consiglio, così come Monni. Completano il gruppo Stefania Saccardi (Casa Riformista) come presidente del Consiglio regionale e i due vice Antonio Mazzeo (Pd) e Diego Petrucci (FdI). La quadratura del cerchio si è trovata solo a pochi minuti dal primo Consiglio regionale, con un tira e molla tra lo stesso Giani e la segreteria regionale del Pd.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!