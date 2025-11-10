Tempo lettura: < 1 minuto

EMPOLI – Il voto di domenica a Empoli rappresenta un segnale significativo di partecipazione civica, nonostante non sia stata raggiunta la soglia formale.

Sono stati 12.292 i cittadini che hanno scelto di esprimersi sul tema cruciale della gestione dell’acqua pubblica, con il 96% che si è espresso a favore della partecipazione, della trasparenza e della tutela dei beni comuni.

A commentare l’esito della consultazione sono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Luca Rossi Romanelli e Irene Galletti, che definiscono il risultato un messaggio importante per la politica. «Ci impegneremo affinché il tema non si esaurisca con il voto di ieri, come concordato con il presidente della Regione Giani», spiegano.

Negli ultimi mesi si è acceso un dibattito concreto sul significato di «servizi pubblici» e su come gestire acqua, rifiuti e territorio. «Ringraziamo tutti coloro che sono andati a votare: la loro scelta va oltre i numeri ed è la dimostrazione che la partecipazione rimane il motore più autentico della democrazia locale», sottolineano.

Galletti e Rossi Romanelli assicurano che «il prezioso lavoro dei comitati, delle associazioni e dei cittadini attivi sarà valorizzato e rilanciato». Il loro impegno in Consiglio regionale e Giunta sarà quello di garantire che i servizi pubblici rimangano davvero pubblici, trasparenti e sotto il controllo diretto dei cittadini.

